Пекин, , 10:04 — REGNUM Власти Китая обнародовали план содействия развитию сырьевой промышленности страны в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

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К 2025 году в сырьевом секторе Китая сформируется новая модель развития, которая будет отличаться более высоким качеством, большей прибыльностью и распределением, низким уровнем выбросов углерода и большей безопасностью, говорится в плане. Он был издан совместно Министерством промышленности и информационных технологий и двумя другими государственными органами.

Этот сектор станет центром исследований и разработок, производства и применения жизненно важного сырья в мире. Промышленная система будет безопасной, независимой и контролируемой, говорится в плане. Сырьевой сектор, включающий подотрасли стали, цветных металлов, строительных материалов и новых материалов, долгое время служил основой для реального сектора экономики.

Официальные данные показали, что объем промышленного производства сырьевого сектора Китая в 2020 году составил 27,4% от всех секторов.

План также предусматривал усилия по продвижению цифрового и зеленого перехода в сырьевом секторе. Производственные мощности по производству сыпучих товаров, таких как сырая сталь и цемент, не должны увеличиваться при сохранении коэффициента загрузки производственных мощностей на разумном уровне.