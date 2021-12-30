Душанбе, 30 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел 29 декабря очередное заседание правительства, в ходе которого дал конкретные поручения по подведению итогов деятельности социально-экономических сфер в 2021 году, а также по выполнению новых задач в 2022 году. Об этом сообщает Азия-Плюс со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

«На заседании ответственные лица отчитались о плане работы правительства на первое полугодие предстоящего 2022 года, о ходе выполнения постановления правительства «О Государственной программе по берегоукрепительным работам в РТ на 2018−2022 годы» и о Мерах по исполнению закона «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2022 год», — говорится в публикации.

Кроме того, участники заседания обсудили и направили на рассмотрение в парламент проекты ряда законов, включая законопроекты «Об исполнительном производстве», о внесении поправок в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, в Кодекс РТ об административных правонарушениях», в Кодекс исполнения уголовных наказаний, в Гражданский процессуальный кодекс, в Экономический процессуальный кодекс, в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, в Уголовно-процессуальный кодекс, в Гражданский процессуальный кодекс, в закон «О разрешительной системе».