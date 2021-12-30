Белокалитвинский район, Ростовская область, , 10:08 — REGNUM В Ростовской области жители Белокалитвинского района решили наказать главу администрации Коксовского сельского поселения за неубранный снег. Хулиганы забросали машину чиновника снегом.

Машина в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Жители посёлка не стали ждать коммунальщиков и, вооружившись лопатами, вышли на улицы, чтобы расчистить дорожки от снега. Одному из участников благотворительной расчистки территории пришла идея пристыдить чиновников за нечищеные дороги, пишет телеграм-канал Don Mash.

По словам чиновника, по регламенту коммунальным службам не положено чистить дороги во время снегопада. А под снегом оказался автомобиль супруги главы администрации Коксовского сельского поселения.

Глава поселения обратился в полицию.