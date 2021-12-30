Ярославль, , 10:13 — REGNUM В Ярославле кафе и рестораны смогут работать до 4 часов утра. Об этом рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

С Новым годом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Смягчение ограничений связано с новогодними праздниками. Действовать оно начинает с 30 декабря до конца праздников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рестораторы коллективно обратились к главе региона с просьбой продлить время работы заведений.

Это не единственное послабление ковид-ограничений перед праздниками. Ярославский хоккей клуб «Локомотив» сообщил, что теперь «Арену-2000» будут заполнять на 70%. Вход по QR-коду при этом сохраняется.