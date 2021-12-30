Душанбе, , 10:02 — REGNUM На 201-й российской военной базе в Таджикистане в 2021 году проведено более 300 учений по противодействию терроризму. Об этом пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) 30 декабря сообщает на сайте Минобороны РФ.

Колонна 201-й военной базы России вблизи границы Таджикистана с Афганистаном Mil.ru

пресс-служба ЦВО «Подразделения антитеррора отрабатывали действия по отражению нападения условных бандгрупп на военные городки Душанбе и Бохтар, полигоны «Ляур» и «Самбули», склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты».

Российские военнослужащие в ходе учений также обеспечивали оборону стратегически важных объектов, освобождали захваченные условными «террористами» здания, обезвреживали незаконные вооружённые формирования, а также решали другие специальные задачи. Приблизить ситуацию на учениях к боевой помогали имитационные заряды, холостые боеприпасы, взрывпакеты и дымы.

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В числе навыков, которые совершенствовал личный состав базы — ведение инженерной и РХБ разведки, обезвреживание самодельных взрывных устройств, оказание первой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на 201-й российской военной базе в Таджикистане прошла торжественная церемония передачи экипажам новых танков Т-72Б3М.

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