Дакка, 30 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант Huawei подарил планшеты победителям конкурса, организованного Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Бангладеш по случаю Всемирного дня учителя 2021 года, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Twitter@Mo_Heidarzadeh Циклон в Бангладеш

Учителя из разных слоев общества приняли участие в конкурсе, продемонстрировав свои инновационные подходы к преодолению сложных времен пандемии COVID-19 с помощью видеороликов. Из представленных материалов 20 учителей были выбраны победителями этого конкурса, и все они были награждены планшетами, подаренными Huawei на церемонии, состоявшейся 28 декабря в Национальной академии управления образованием Бангладеш.

Выступая на мероприятии, главный исполнительный директор Huawei Technologies Бангладеш Чжан Чжэнцзюнь рассказал о проблемах, с которыми столкнулись бангладешские учителя во время пандемии, и о том, как различные организации, такие как Huawei, вмешались, чтобы облегчить обучение в этот период.

Глава офиса и представитель ЮНЕСКО в Бангладеш Беатрис Калдун поддержала мнение генерального директора Huawei. Она сказала, что учителя должны играть важную роль в возрождении системы образования в эпоху после пандемии.