Москва, , 10:00 — REGNUM В России за неделю была создана тест-система, нацеленная на выявление разновидности коронавируса «Омикрон». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

«На «Омикрон» буквально за неделю сделали коллеги тест-систему, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики», — сказала Попова.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин».