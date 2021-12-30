В России появились тест-системы для выявления штамма «Омикрон»
Москва, 30 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В России за неделю была создана тест-система, нацеленная на выявление разновидности коронавируса «Омикрон». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
«На «Омикрон» буквально за неделю сделали коллеги тест-систему, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики», — сказала Попова.
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