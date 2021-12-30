Вашингтон, , 09:58 — REGNUM На фоне сообщений о том, что нынешние украинские власти начали расследование в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене, напрашивается закономерный вопрос: та ли Украине демократия, ради спасения которой должны погибать американские военнослужащие, пишет Брэдли Девлин в статье, вышедшей 29 декабря в The American Conservative.

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Расследование в отношении Порошенко проводится в связи с подозрением его в «финансировании терроризма», «госизмене», а также в «создании террористической организации». По версии СБУ, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента «для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса».

"Безусловно, западный либеральный истеблишмент несет ответственность за нынешние недостатки украинской демократии, в рамках которой бывшим лидерам вменяется в вину государственная измена», — подчеркнул он.

По словам Девлина, Украина — просто еще одна страна, которую дестабилизировал внешнеполитический «пузырь» США с тем, что его представители могли однажды заявить о спасении бывшей советской республики.

«Теперь внешнеполитический истеблишмент считает, что такое время пришло, и хочет, чтобы мы поверили, что защита этой демократии стоит риска войны с Россией, в которой погибнет неисчислимое количество американских солдат», — добавил он.