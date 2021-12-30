Вашингтон, 30 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Сотрудники студии 343 Industries рассказали о самом неоднозначном моменте игры Halo Infinite. Об этом 30 декабря сообщает портал Kotaku.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

Речь идёт о крайне острой проблеме в отношениях между главным героем игры Мастером Чифом и искусственным интеллектом под именем Оружие, которая возникает в определённый момент. Отметим, что далее будет раскрыт один из ключевых моментов сюжета игры и людям, которые пока не прошли Halo Infinite, не стоит читать дальше. «Более упрощенный взгляд на игру звучит так: Шеф выполняет задание убить своего лучшего друга, а затем что-то пошло не так», — сказал журналистам помощник креативного директора Пол Крокер.

Он дал понять, что в определённый момент авторы игры начинают намекать игрокам, что главный герой знает что-то важное, чего не знает Оружие. Позже геймеры начинают понимать, в чём дело, но поведение Чифа их шокирует, поскольку в действительности они не могут поставить себя на место такого человека, который готов убить партнёра без объяснения причин. «Осмелюсь сказать, ты играешь роль плохого парня, по крайней мере, на мгновение», — написал автор портала Kotaku Ари Нотис.

Напомним, релиз одиночной кампании Halo Infinite состоялся 8 декабря 2021 года. ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник игровой серии победил в 100 матчей подряд в режиме Halo Infinite Free-For-All.