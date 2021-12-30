Найроби, 30 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Китайская телекоммуникационная фирма Huawei расширила возможности обучения и наставничества для африканских женщин и девочек, чтобы повысить их цифровые навыки и расширить возможности трудоустройства в отраслях будущего, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

2DU Kenya 86 Сельское хозяйство. Кения

В заявлении Huawei, опубликованном 29 декабря в столице Кении городе Найроби говорится, что компания стремится преодолеть гендерный разрыв в области цифровых навыков в регионе Африки к югу от Сахары.

В рамках своей флагманской программы, получившей название «Семена будущего», Huawei сотрудничает с правительствами африканских стран, предлагая специализированную подготовку по информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ) для женщин и девочек.

По данным Huawei, уже 14 стран Африки к югу от Сахары, включая Кению, Уганду, Гану и Малави, поддержали инициативу по обучению более 200 женщин в областях, связанных с ИКТ.

«Рассматриваемая как важная веха, программа направлена на увеличение числа девушек, участвующих в новых технологиях, таких как 5G, облачные вычисления и искусственный интеллект, чтобы помочь им подготовиться к работе в эпоху цифровой экономики в условиях быстрого расширения сектора в Африке», — говорится в сообщении Huawei.

Успех программы был достигнут благодаря поддержке правительств африканских стран, в которых 25 стран, включая Южную Африку, Кению, Нигерию и Гану, приняли участие в обучении по ИКТ для женщин и девочек.