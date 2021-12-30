Москва, 30 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В России на борьбу с лесными пожарами, а также геологоразведку и защиту от наводнений направят дополнительные средства. Как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов 30 декабря, бюджет ведомства на ближайшие три года будет увеличен почти на 40%.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

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«В федеральном бюджете на 2022 год и предстоящую трёхлетку на государственные программы «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Развитие лесного хозяйства» дополнительно выделяется 255,5 миллиарда рублей, — уточнил в беседе с РИА Новости глава федерального ведомства. — Мы увеличили свой бюджет на 72 миллиарда (в 2021 году было 183 миллиарда рублей)».

По его словам, на борьбу с паводками в стране будет направлено 15 млрд рублей, а финансирование борьбы с лесными пожарами увеличится на 8,2 млрд рублей. Кроме того, почти 30% дополнительных средств пойдет на осуществление программы «Возрождение легенды», которая должна обеспечить увеличение объема разведанных полезных ископаемых в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 1,7 млрд рублей получат регионы от федерального центра для компенсации затрат на тушение лесных пожаров. Средства будут направлены шести субъектам: Якутии (1,05 миллиарда), Камчатскому краю, Иркутской области, Чукотском и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Добавим, что, по данным Минприроды РФ, в 2021 году на землях лесного фонда возникло почти 15 тысяч пожаров на площади свыше 10 миллионов гектаров. 90% от этой территории — Дальний Восток, причём один регион — Якутия.