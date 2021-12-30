Биробиджан, 30 декабря 2021, 10:03 — REGNUM Жителей Еврейской автономии попросили не участвовать в массовых мероприятиях во время новогодних праздников. Такое пожелание высказал главный санитарный врач области Павел Копылов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Он также рекомендовал не пренебрегать ограничительными мероприятиями, действующими на территории автономии, и взять под пристальное наблюдение коллективы детей, студентов и сотрудников предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья Благовещенске закрыли четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19. Решение принято в преддверии новогодних праздников и в связи со снижением количества заболевших.