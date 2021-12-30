Биробиджан, , 10:03 — REGNUM Жителей Еврейской автономии попросили не участвовать в массовых мероприятиях во время новогодних праздников. Такое пожелание высказал главный санитарный врач области Павел Копылов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Призываю всех жителей автономии во время праздничных дней внимательно отнестись к своему здоровью. При появлении симптомов ОРВИ обращайтесь в медицинские учреждения к дежурным врачам. Одевайтесь по погоде, исключите участие в массовых мероприятиях. Внимательно относитесь к контакту с людьми, особенно с признаками респираторного заболевания. Напомню: грипп не менее коварен, чем ковидная инфекция», — сказал руководитель Роспотребнадзора ЕАО.

Он также рекомендовал не пренебрегать ограничительными мероприятиями, действующими на территории автономии, и взять под пристальное наблюдение коллективы детей, студентов и сотрудников предприятий.

«После новогодних праздников возможен подъём заболеваемости. В первую очередь — среди организованных коллективов. Рекомендуем работодателям не допускать сотрудников с признаками инфекционного заболевания на рабочие места», — отметил Павел Копылов.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья Благовещенске закрыли четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19. Решение принято в преддверии новогодних праздников и в связи со снижением количества заболевших.