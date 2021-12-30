Сеул, 30 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года ставки по ипотечным кредитам в банках Южной Кореи составили в среднем 3,51% годовых, что на 0,25% больше по сравнению с октябрем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель с июля 2014 года.

Ставка по необеспеченным кредитам увеличилась за месяц на 0,54%, до 5,16%, а по ссудам — на 0,15%, до 3,61%.

Известно, что ставки по кредитам растут одновременно с попытками правительства снизить рост долгов домохозяйств и повышением ставок Банка Кореи, направленных на сдерживание инфляции.

Между тем средняя ставка по банковским депозитам составила 1,57%, что на 0,28% выше, чем месяцем ранее.