Чита, 30 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Прокурор Забайкальского края Максим Ершов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению участкового лесничего и мастера леса Ингодинского лесничества Забайкальского края государственного казенного учреждения «Управление лесничествами Забайкальского края». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину»). Подробности сообщает начальник отдела прокуратуры края Семен Писаренко.

Publicdomainpictures.net Лес

По версии следствия, в 2019 г. указанные должностные лица ввели в заблуждение одного из лесопользователей о наличии у них полномочий по отводу лесосек. За взятку в сумме 150 тыс. рублей они предложили ему отвести в Улетовском районе лесосеку для рубки деревьев площадью 150 га, на что последний согласился.

В действительности таких полномочий у должностных лиц не имелось, а разметили они лесосеку, фактически не используемую другим лесопользователем.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд г. Читы.

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Передавший должностным лицам денежные средства лесопользователь освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о даче взятки.

Как сообщало ИА REGNUM,прокуроры Забайкальского края по итогам 11 месяцев 2021 года выявили 3,5 тыс. нарушений законов в экологической сфере. В сравнении с аналогичным показателем прошлого года, это на 8% больше.

Читайте также: В Забайкалье отмечен рост числа нарушений в экологической сфере