Уфа, 30 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у граждан свыше 1,7 млрд рублей утвердила прокуратура Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

По версии следствия, в 2015 году фигурант уголовного дела создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», действовавший по принципу «финансовой пирамиды». В эту деятельность он вовлек другого обвиняемого и иных неустановленных лиц.

«Соучастники открыли офисы в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау, Бирск, Туймазы, Янаул, Нефтекамск, Октябрьский, Белебей и организовали широкую рекламную кампанию. При этом организация фактически не являлась кредитной и не имела лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что с 2015 года по 2019 год фигуранты уголовного дела заключили с гражданами договоры и обещали им прибыль по вкладам в размере от девяти до 14%. Клиентам предоставлялись ложные сведения относительно финансово-хозяйственного положения фирмы и их доходности.

«Данным способом они похитили у почти 4300 граждан свыше 1,7 млрд рублей», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, деньги, обвиняемые потратили на свои нужды, из которых один из фигурантов дела купил две квартиры в Уфе на общую сумму свыше 13 млн рублей.

По данным фактам в отношении двух местных жителей было возбуждено уголовное дело по признакам организации преступного сообщества, мошенничества, легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления.

На их имущество общей стоимостью свыше 55 млн рублей наложен арест. В ближайшее время материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.