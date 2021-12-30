Омск, 30 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Омской области перед судом предстанет местный житель по обвинению в хищении более 122 млн рублей у коллег-бизнесменов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МВД России.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко / RIA Novosti archive Долги

По данным следствия, в 2013—2016 годы индивидуальный предприниматель брал у знакомых и коллег крупные суммы денег в долг для расширения бизнеса. Пытаясь убедить в своей платёжеспособности, мужчина заявлял, что у него есть связи с частных и госструктурах.

«Обвиняемый создавал видимость добросовестного исполнения долговых обязательств и некоторое время выплачивал кредиторам проценты за пользование деньгами — от 28 тысяч рублей до 2,6 млн рублей в зависимости от суммы долга. Однако большую часть финансов злоумышленник так и не вернул потерпевшим», — отметили в ведомстве.

В результате 33 человека так и не получили обратно свои деньги. В 2016 году было возбуждено уголовное дело, однако фигурант пустился в бега. Задержать его удалось лишь в 2021 году в Екатеринбурге.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.