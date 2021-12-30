Шиловский район, Рязанская область, , 09:57 — REGNUM Промышленный парк «Карандаш» открылся 29 декабря на территории опережающего социально-экономического развития «Лесной» в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Промышленный парк «Карандаш» в Рязанской области Https://www.ryazangov.ru/

Резиденты промпарка займутся производством товаров для школы и офиса. Первым участником стало предприятие, выпускающее бумажно-беловую продукцию — тетради, альбомы, картон. На запуск линии инвестор потратил 50 млн рублей. Размер годовой выручки предприятия к 2024 году составит один миллиард рублей.

К концу 2024 года на территории парка «Карандаш» планируется размещение не менее семи резидентов. Объём инвестиций составит 757 млн рублей, будет создано более 300 рабочих мест.