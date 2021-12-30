Ташкент, , 09:52 — REGNUM Сотрудники Национального центра археологии Академии наук Узбекистана под руководством профессора Рустама Сулейманова провели археологические полевые исследования в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Академии наук Республики Узбекистан.

Археология

«В результате полевых исследований на территории горы Кохитанг был выявлен памятник эпохи палеолита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во внутренней части горы Кохитанг имеются многочисленные узкие ущелья, в которых в результате геологических процессов образовалось множество пещер и гротов.

«Один из таких гротов, предками первобытного человека использовался как сезонные укрытия. При первоначальном визуальном осмотре на поверхности земли было собрано много подъемных материалов: нуклеусы и их обломки, отщепы, пластины, а также каменные орудия», — говорится в сообщении.

Ученые провели необходимые манипуляции в гроте, в результате выяснилось, что памятник состоит из одного культурного слоя.

«Культурный слой был покрыт пеплом и обгоревшими останками, состоящими из темной глины. В этом слое также было найдено большое количество каменных изделий и костей диких животных. Каменные изделия, найденные на памятнике, относятся к периоду среднего палеолита», — отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что техника обработки камня и каменные изделия в культурном отношении в точности повторяют традиции другого памятника палеолита «Тешик — таша».

«Сотрудники Национального центра археологии Академии наук планируют продолжить исследовательские работы на этом древнем памятнике», — говорится в сообщении.