Тбилиси, 30 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о введении ответственности за осквернение символики Евросоюза, НАТО и международных организаций, в которые входит Грузия. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Согласно принятому документу, за действия против символов этих организаций полагается наказание в виде штрафа в размере 1000 лари (около $320). В случае рецидива штраф может быть увеличен в два раза, а также возможен административный арест нарушителя на срок до 15 суток.

Такое же наказание полагается за осквернение государственных символов государств, имеющих дипломатические отношения с Грузией.

Напомним, депутаты парламента Грузии подняли вопрос о наказании за осквернение официальных символов международных организаций после событий июля 2021 года. Тогда активисты, протестующие против проведения гей-парада в Тбилиси, сорвали и сожгли флаг ЕС, висевший возле грузинского парламента.