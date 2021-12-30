Пекин, 30 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В 2021 году Китай осуществил 55 запусков ракет-носителей в космос, что является рекордным количеством и на 40% больше, чем в 2020 году. Об этом 30 декабря сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники на своей странице в соцсети WeChat.

AAxanderr Запуск китайского ракета-носителя «Чанчжэн-2С»

По информации корпорации, в результате этого Китай вышел на первое место по этому показателю и опередил США.

Также указывается, что 48 из указанных 55 запусков были проведены корпорацией и все они признаны успешными.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря Китай осуществил очередной запуск спутника на орбиту. Старт космического аппарата состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.