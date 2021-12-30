Москва, , 09:49 — REGNUM В Москве в Парке Горького с 30 декабря начинает работу мобильный туристический информационный центр Москвы MoscowInfoСafe. Он установлен за аркой главного входа, сообщается на портале мэра столицы.

Парк Горького Василий Иванов © ИА REGNUM

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно получить информацию о достопримечательностях Москвы, новогодних ярмарках, катках и интересных событиях, запланированных в столице.

Мобильный информационный центр будет открыт для всех желающих до 31 января ежедневно с 11:00 до 21:00. 31 декабря и 1 января — короткий день. В инфоцентре также можно зарядить гаджеты и воспользоваться Wi-Fi.

ИА REGNUM ранее сообщало, а 2021 году каток в Парке Горького в Москве отмечает 90-летие.

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