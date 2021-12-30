Эльче, Испания, , 09:49 — REGNUM Мужчина, разыскиваемый Национальной полицией Испании и Гражданской гвардией с Рождества за то, что он выстрелил в голову своей партнерше, 25-летней парагвайке, в Эльче (Аликанте), забаррикадировался в доме. Об этом пишет агентство EFE.

Перестрелка Denoel Paris

Не исключено, что мужчина взял заложников.

Полицейские источники сообщили агентству, что у этого человека есть дробовик, и что он произвел несколько выстрелов в сотрудников Национальной полиции, которые входят в состав подразделения, оцепившего дом, расположенный по проспекту Аусиаса Марка. Сотрудникам правоохранительных органов удалось избежать ранений.