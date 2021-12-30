Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчину, который стрелял из пистолета в здании НИИ на Политехнической улице. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Инцидент произошел 30 декабря в 00:27 мск. Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга задержали нетрезвого мужчину, который перепрыгнул через турникет КПП в здании научно-исследовательского института, а когда его попыталась задержать охрана, произвел несколько выстрелов из охолощенного пистолета «RETAY 17».

«Персонал института сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали хулигана на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Задержанного 22-летнего мужчину доставили в 19 отдел полиции.

Добавим, как стало известно ИА REGNUM, инцидент произошел в физико-техническом институт имени А.Ф. Иоффе.