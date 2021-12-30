Варшава, , 09:48 — REGNUM Министерство обороны Польши подписало контракт на закупку 100 беспилотных летательных аппаратов (дронов) Wizjer, которые будут произведены в 2024—2027 годах в Быдгоще и Лодзи на предприятиях польской Военно-промышленной группы. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак на своей странице в соцсети Twitter.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы армия могла успешно защищать нашу Родину, она должна располагать полным спектром вооружений», — написал Блащак и добавил, что дроны смогут беспрерывно летать три часа на расстояние до 35 километров.

По словам польского министра, дроны — это важный элемент современных вооруженных сил, которые применяются во время военных конфликтов.

«Их также будут использовать в мирных целях — например, на польско-белорусской границе для наблюдения за ситуацией», — говорится в сообщении.