Цюрих, Швейцария, , 09:47 — REGNUM Молодёжный чемпионат мира по хоккею может быть проведён летом 2022 года. Об этом 30 декабря заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Хоккей (сс) jill111

«Мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения ещё идут», — цитирует Тардифа «Чемпионат».

По его словам, главное, что чемпионат состоится в текущем сезоне, поэтому составы будут те же, а игроки, которым к лету исполнится 20 лет, смогут сыграть на турнире.

«На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело», — добавил Тардиф.

Также он отметил, что новый МЧМ-2022 может пройти в «пузыре», но IIHF хочет провести нормальный турнир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IIHF отменила проведение молодёжного чемпионата мира — 2022 из-за распространения коронавируса среди игроков.

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