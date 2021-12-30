Цюрих, Швейцария, 30 декабря 2021, 09:47 — REGNUM Молодёжный чемпионат мира по хоккею может быть проведён летом 2022 года. Об этом 30 декабря заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
«Мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения ещё идут», — цитирует Тардифа «Чемпионат».
По его словам, главное, что чемпионат состоится в текущем сезоне, поэтому составы будут те же, а игроки, которым к лету исполнится 20 лет, смогут сыграть на турнире.
«На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело», — добавил Тардиф.
Также он отметил, что новый МЧМ-2022 может пройти в «пузыре», но IIHF хочет провести нормальный турнир.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, IIHF отменила проведение молодёжного чемпионата мира — 2022 из-за распространения коронавируса среди игроков.
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