Сретенск, Забайкальский край, 30 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Жительница Сретенского района Забайкалья полтора года проработала в Приходе храма святого Георгия Победоносца истопником и продавцом церковной утвари в иконной лавке без оформления трудовых отношений. И только когда дело дошло до судебного разбирательства, выяснилось, что её труд, скобы, осуществлялся по христианским этическим соображениям и не подлежал оплате в соответствии с трудовым законодательством. Подробности сообщает прокурор отдела прокуратуры края Лариса Казанцева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм

Прокурорской проверкой установлено, что Е. была уволена на основании распоряжения настоятеля прихода в связи с утратой доверия. Решением Сретенского районного суда иск об установлении факта трудовых отношений, внесении записей в трудовую книжку, взыскании задолженности по заработной плате, оплате вынужденного прогула был удовлетворен.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Приход обжаловал его в апелляционном порядке, ссылаясь на пропуск срока исковой давности, а также полагая, что труд Е. в приходе осуществлялся ею по христианским этическим соображениям, не подлежал оплате в соответствии с трудовым законодательством.

Судебной коллегией по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В соответствии с действующим законодательством апелляционное определение Забайкальского краевого суда вступило в силу после его провозглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, похожая история произошла в Успенском храме Бийска (Алтайский край) в бытность епископа Бийского и Белокурихинского Серапиона. По словам местных жителей, служащих церкви стали вызывать в контору и ставить перед фактом, что работать они будут без трудовой книжки, чтобы налоги не платить.

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