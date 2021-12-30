Москва, 30 декабря 2021, 09:46 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, утверждающее порядок и условия новой меры поддержки детей из регионов Арктической зоны. Об этом 30 декабря сообщает сайт правительства России.

Константин Коровин. На берегу Черного моря. 1909
Константин Коровин. На берегу Черного моря. 1909

С 2022 года несовершеннолетние, проживающие в Арктике, смогут бесплатно отдыхать на курортах России. На эти цели из федерального бюджета будет выделяться по 500 млн рублей.

В правительстве рассказали, что бесплатные путёвки предоставят школьникам с пятого по восьмые классы. Они смогут отправиться в детские лагеря Черноморского побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя, а также на побережья Азовского, Каспийского и Японского морей. Кроме того, отдохнуть можно в Адыгее и Кавказских Минеральных Водах.

Длительность путёвок будет составлять от семи до 21 дня. Согласно расчётам, в 2022 году бесплатные путёвки получат 6 тыс. детей.