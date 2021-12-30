Москва, 30 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, утверждающее порядок и условия новой меры поддержки детей из регионов Арктической зоны. Об этом 30 декабря сообщает сайт правительства России.

Константин Коровин. На берегу Черного моря. 1909

С 2022 года несовершеннолетние, проживающие в Арктике, смогут бесплатно отдыхать на курортах России. На эти цели из федерального бюджета будет выделяться по 500 млн рублей.

В правительстве рассказали, что бесплатные путёвки предоставят школьникам с пятого по восьмые классы. Они смогут отправиться в детские лагеря Черноморского побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя, а также на побережья Азовского, Каспийского и Японского морей. Кроме того, отдохнуть можно в Адыгее и Кавказских Минеральных Водах.

Длительность путёвок будет составлять от семи до 21 дня. Согласно расчётам, в 2022 году бесплатные путёвки получат 6 тыс. детей.