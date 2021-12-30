Гонконг, Китай, , 09:54 — REGNUM Аресты людей, связанных с независимым гонконгским сетевым изданием Stand News, — это не борьба с оппозиционными СМИ, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм журналистам.

Гонконг Mstyslav Chernov

По её словам, «не имеют ничего общего с правдой» утверждения о том, что дело против Stand News — это часть борьбы с оппозиционными СМИ. Лэм не стала подробнее комментировать ситуацию, сославшись на то, что официальным лицам не следует давать свои оценки до окончания расследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в офисе интернет-издания Stand News в Гонконге прошли обыски, изъятие документов и техники. Семерых действующих и бывших руководителей издания арестовали из-за подозрения в публикации материалов, направленных на разжигание в обществе ненависти и насилия. Издание объявило о прекращении работы.

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