* запрещённая в России организация

Кабул, 30 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. До сих пор никакой угрозы со стороны Афганистана для соседних стран и региона не исходило, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержены обеспечению безопасности границ страны. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», Самангани направил репортёрам голосовое сообщение о том, что «реальной и потенциальной угрозы» с территории Афганистана соседним странам не существует.

Недавно президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и сказал, что ситуация с безопасностью на афгано-таджикской границе вызывает беспокойство.

«По нашему соглашению, некоторые виды вооружения и оборудования были поставлены для усиления таджикских вооруженных сил, чтобы Таджикистан мог эффективно противостоять любой внешней угрозе», — сказал Путин президенту Таджикистана.

Самангани подчеркнул в аудиосообщении: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), точно так же, как обеспечил безопасность внутри страны, заботится об охране и защите границ страны, и озабоченность, выраженная по этому поводу, беспочвенна».

Он отметил, что до сих пор Афганистан не представлял угрозы для соседних стран и региона, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержены обеспечению безопасности границ страны.

Таджикистан, имеющий общую границу с Афганистаном протяженностью 1300 км, неоднократно выражал озабоченность по поводу войны и отсутствия безопасности в Афганистане, а также распространения терроризма из этой страны в Таджикистан.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, российские войска в Таджикистане начали военные учения и укрепили свои военные базы.