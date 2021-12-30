Берлин, , 09:42 — REGNUM Центральным вопросом в ходе будущего председательства ФРГ в «Группе семи» (G7) станет климатическая политика. Об этом 30 декабря заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит агентство DPA.

Анналена Бербок

«Климатический кризис также обостряет конфликты в разных регионах мира. Снижение роста мировой температуры на каждую десятую градуса является вкладом в международную безопасность», — сказала она.

Также глава МИД ФРГ уточнила, что одним из главных лозунгов председательства Германии в G7 будет: «Действовать, пока не стало слишком поздно».

При этом Бербок добавила, что именно этот лозунг станет главной темой ее выступления перед главами МИД «Группы семи», а также она сконцентрируется на вопросах перспективной многосторонности и устойчивости демократий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в ближайшее время возвращение России в состав «Группы семи» (G7) невозможно.