Берлин, 30 декабря 2021, 09:42 — REGNUM Центральным вопросом в ходе будущего председательства ФРГ в «Группе семи» (G7) станет климатическая политика. Об этом 30 декабря заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит агентство DPA.

Анналена Бербок
Анналена Бербок

«Климатический кризис также обостряет конфликты в разных регионах мира. Снижение роста мировой температуры на каждую десятую градуса является вкладом в международную безопасность», — сказала она.

Также глава МИД ФРГ уточнила, что одним из главных лозунгов председательства Германии в G7 будет: «Действовать, пока не стало слишком поздно».

При этом Бербок добавила, что именно этот лозунг станет главной темой ее выступления перед главами МИД «Группы семи», а также она сконцентрируется на вопросах перспективной многосторонности и устойчивости демократий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в ближайшее время возвращение России в состав «Группы семи» (G7) невозможно.