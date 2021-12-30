Кострома, 30 декабря 2021, 10:46 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин призвал костромичей внимательно относиться к своему здоровью в новогодние праздники и обращаться к врачам при первых признаках недомогания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
За последние 5 недель региону удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. 30 декабря COVID-19 диагностировали у 13 человек. Для сравнения, на пике третьей волны в ноябре в сутки регистрировал до 208 заболевших. Тем не менее регион не успел выполнить план по вакцинации 80% взрослого населения. Достигнуть этого показателя депздрав и Роспотребнадзор надеются к началу февраля 2022 года.
График работу прививочных пунктов в праздники уже утверждён и опубликован. Кроме поликлиник и больниц костромичи могут вакцинироваться в пяти торговых центрах — «Коллаже», «РИО», «Галерее», «Стометровке» и «Солнечном». Пункты в этих местах начнут работать с 3 января.
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