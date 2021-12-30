Кострома, 30 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин призвал костромичей внимательно относиться к своему здоровью в новогодние праздники и обращаться к врачам при первых признаках недомогания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dzo44.ru Николай Гирин

«При первом же недомогании необходимо срочно обратиться в поликлинику и вызвать врача. Если мы этого не сделаем, повышается риск передачи инфекции по цепочке вашим родным, близким и окружающим людям. Чтобы разорвать цепочки передачи инфекции, не запустить инфекционный процесс, не довести его до тяжелых осложнений, необходимо своевременно обратиться в поликлинику или вызвать бригаду скорой помощи на дом. Ни в коем случае не оставайтесь с болезнью один на один, не занимайтесь самолечением»

За последние 5 недель региону удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. 30 декабря COVID-19 диагностировали у 13 человек. Для сравнения, на пике третьей волны в ноябре в сутки регистрировал до 208 заболевших. Тем не менее регион не успел выполнить план по вакцинации 80% взрослого населения. Достигнуть этого показателя депздрав и Роспотребнадзор надеются к началу февраля 2022 года.

«Те, кто еще не привился, в сверхсрочном порядке, пожалуйста, придите на вакцинальный пункт и пройдите вакцинацию. Да, сейчас заболеваемость пошла на спад, но при этом коронавирус никуда не делся», — добавил Гирин.

График работу прививочных пунктов в праздники уже утверждён и опубликован. Кроме поликлиник и больниц костромичи могут вакцинироваться в пяти торговых центрах — «Коллаже», «РИО», «Галерее», «Стометровке» и «Солнечном». Пункты в этих местах начнут работать с 3 января.