Обнинск, Калужская область, 30 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Коллективу клинической больницы №8 ФМБА России в Обнинске Калужской области представили нового руководителя. Им стал бывший главный врач столичного института имени Герцена, входящего в состав НМИЦ радиологии Сергей Курдяев. Об этом 30 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.

Фото КБ № 8 ФМБА России Главный врач клинической больницы №8 ФМБА России в Обнинске Сергей Курдяев.

Новый главврач обнинской больницы Сергей Курдяев является практикующим врачом, онкологом, имеет серьезный опыт руководства крупным медицинскими учреждениями.

«Клиническая больница №8 ФМБА России — единственное многопрофильное государственное медучреждения Обнинска, поэтому в первую очередь мы сосредоточимся над улучшением оказания качественной и доступной плановой и экстренной медицинской помощи жителям города. Это и грамотная маршрутизация пациентов, и работа амбулаторных подразделений по принципам федерального проекта «Бережливая поликлиника», и доступность скорой медицинской помощи, и совершенствование работы хирургических и терапевтических служб в условиях стационара. Необходимо также формировать отвечающую всем современным стандартам материально-техническую базу, проводить текущие и капитальные ремонты, благоустраивать территорию медучреждения. И, разумеется, необходимо укреплять кадровый потенциал — привлекать новых специалистов и заниматься совершенствованием квалификации врачей и среднего медицинского персонала. Клиническая больница №8 ФМБА России имеет федеральный статус, поэтом важно развивать высокотехнологичные направления медицинской помощи», — отметил — Сергей Курдяев

Нового руководителя больницы в Обнинске коллективу представили начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ратманов и директор МРНЦ имени А.Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Сергей Иванов.

«Центральному аппарату ФМБА России небезразлично то, что происходит в Обнинске. Предстоит серьезно заниматься обновлением материально-технической базы больницы — в первую очередь, обновлением второго томографа, созданием собственной ПЦР-лаборатории, а также реализацией федеральной программы по онкологии. Благодаря ей можно привлечь ресурсы и оборудование, которые будут работать на всю больницу, в интересах пациентов — улучшая доступность медицинской помощи жителям Обнинска», — подчеркнул Михаил Ратманов.