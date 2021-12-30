Буффало, США, , 09:40 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

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В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Даги Хэмилтон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Егор Шарангович. У «Баффало» отличились Тейдж Томпсон, оформивший дубль, и Итан Проу.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 28 очков. «Баффало» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 25 очками.

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