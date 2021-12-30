Мадрид, 30 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес гарантировал, что в перспективе будет проведено больше мероприятий для диалога с Каталонией. Об этом сообщает агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

При этом Санчес выступает за то, чтобы подождать «несколько недель», чтобы продолжить работу над борьбой с пандемией и восстановлением экономики, что, по его мнению, является «важным для граждан прямо сейчас».

Ранее глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес в своем послании по случаю окончания года предупредил, что он будет искать «альтернативы», если диалог с государством «сядет на мель» и не начнет приносить «ощутимые результаты» в 2022 году.