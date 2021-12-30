Махачкала, , 09:36 — REGNUM В Дагестане проходит ежегодная традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний». В ней принял участие глава республики Сергей Меликов. Он снял празднично украшенного новогоднего дерева три открытки с пожеланиями детей и исполнил их.

Подарки pexels

13-летнему Олегу Цыкееву из Кизляра Меликов подарил цифровое фортепиано. Родители мальчика уверены, что этот подарок, о котором давно мечтал подросток, поможет ему развить мелкую моторику рук, что важно для его здоровья.

Еще один подарок был вручен 11-летней Динаре Хайбулаевой из Махачкалы. Девочка из многодетной семьи мечтала о батуте. Новый планшет получил из рук главы Дагестана десятилетний Курбан Халидов из Избербаша. Он поможет ребенку из многодетной семьи справляться с дистанционными заданиями во время учебы.

Всего в благотворительной акции «Ёлка желаний» в Дагестане будут исполнены мечты свыше 200 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.