Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В Екатеринбурге от пожара пострадал частный на Уктусе. Там проживала многодетная семья из 17 человек. Возгорание произошло в ночь на 30 декабря, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар

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В областной прокуратуре заявили, что по факту происшествия организовали проверку. По предварительной информации, в доме находились только подростки. Взрослые накануне уехали в Калининград, а их дети решили отпраздновать Новый год. Подростки хотели разжечь сауну на цокольном этаже здания, однако из-за короткого замыкания начался пожар. Никто из несовершеннолетних не пострадал.

Отметим, пожарные боролись с огнем более двух часов. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Была угроза распространения огня на соседние дома. Однако более серьезных последствий пожара удалось избежать. На месте работали 23 человека и 7 единиц пожарной техники.