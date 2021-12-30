Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Следствие вышло в суд в с ходатайством о продлении ограничительных мер видеоблогеру Юрию Хованскому до февраля следующего года. Об этом 30 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов СПб Блогер Юрий Хованский в суде

Накануне суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Хованскому с заключения под стражу на запрет определенных действий сроком до 8 января 2022 года. Но уже на следующий день в суд поступило ходатайство о продлении ограничений еще на месяц, до февраля будущего года.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому», — отметили в ОПС.

Напомним, Хованскому запрещено выходить из дома в ночное время, посещать места проведения культурно-массовых мероприятий, использовать средства связи, в том числе интернет, кроме как для связи с контролирующими органами и для вызова скорой помощи и спасательных служб, общаться со свидетелями по делу и СМИ.

В июне 2021 года Юрия Хованского арестовали по обвинению в оправдании терроризма за исполнение песни о теракте на Дубровке в 2002 году. На протяжении полугода блогер находился под стражей в СИЗО.