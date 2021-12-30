Санрайз, США, 30 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Антон Лунделль, Маккензи Уигар, Картер Вераге и Энтони Дюклер. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

В составе «Рейнджерс» российский форвард Артемий Панарин забил гол и отдал результативную передачу. Также отличились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

На сегодняшний день «Флорида» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 42 очка. «Рейнджерс» идут на шестом месте в Восточной конференции с 42 очками.

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