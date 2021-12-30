Баку, , 09:33 — REGNUM Баку продолжит тесно взаимодействовать с Анкарой в военной сфере. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга.

Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов Msb.gov.tr

«Руководство минобороны Азербайджана создаёт новые боевые инструкции на основе анализа опыта второй Карабахской войны и с учётом модели вооружённых сил Турции», — сказал Эйвазов.

Он добавил, что в Азербайджане создали оперативные воинские отряды (командос), которые будут проходить подготовку в Турции. Также Баку и Анкара продолжат проводить совместные военные учения в двустороннем формате и с привлечение других государств.

Напомним, во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году телеканал Sky News, ссылаясь на представителя Пентагона, сообщил, что в американском военном ведомстве есть доказательства, о переброске Турцией в Азербайджан боевиков из Сирии для участия в боевых действиях.

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