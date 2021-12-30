Севастополь, 30 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 30 декабря в пресс-службе правительства города. Накануне, 29 декабря, сообщалось о 51 новом заразившемся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 651 человек», — уточнили в пресс-службе.

Выздоровели из общего числа 49 988 человек, в том числе 224 — выписаны за минувшие сутки. Скончались за сутки трое ковид-пациентов, в возрасте от 38 до 84 лет. Общее число жертв инфекции в Севастополе достигло 1 838 человек.