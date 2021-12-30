Фарах, Афганистан, 30 декабря 2021, 09:33 — REGNUM Десятки жителей города Фараха на западе Афганистана 29 декабря молились в мечети Эйдгах о ниспослании дождя. Они заявили о намерении собираться в мечети ещё два дня, чтобы помолиться о дожде. Об этом сообщает «8 Собх».
Ранее Международный комитет Красного Креста заявил, что более 60% территории Афганистана страдает от сильной засухи.
Жители Фараха отмечают, что следовавшие друг за другом засушливые годы нанесли серьёзный ущерб сельскому хозяйству.
Афганистан уже третий год подряд сталкивается с малым количеством осадком — снега и дождей.
Ранее жители Кандагара, Парвана и ряда других провинций также молились о ниспослании дождя.