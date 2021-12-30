30 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили результаты опроса, в соответствии с которыми на Украине до 45% увеличилось число жителей, считающих президента Украины Владимира Зеленского «разочарованием года».

Оксана Переможенко, , 10:28 — REGNUM На Украине до 45% увеличилось число жителей, считающих украинского президента Владимира Зеленского «разочарованием года». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна», а также в социальной сети Facebook на страницах украинского журналиста Вячеслава Чечило (также в его телеграм-канале «The Панда») и украинского издания «Страна». Многие отметили, что Зеленский стал разочарованием не года, а как минимум десятилетия.

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«Странно бы было, чтоб после всех «благ», что он и его окружение сделали для людей, он стал очарованием. Когда Зеленский будет поздравлять с Новым годом, народ заплюет телевизоры!» — написала Лиза Ч.

«Да вы что? У нас 30 лет разочарований», — добавил Vladimir P.

«Серьёзно? А кто-то был прям-таки очарован этим персонажем?» — недоумевает «Адекват ПетровичЬ».

«За что боролись, на то и напоролись. Главное — Порошенко отодвинули. Эх… А стало ещё хуже… Это какая-то безнадёга», — пишет Юрий К.

Дебаты кандидатов на пост Президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского The Presidential Administration of Ukraine

«О каком рейтинге речь? И Зеленского, и Порошенко нужно привлечь к ответственности!!!» — отреагировала Алла.

«45,1% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского разочарованием года, сообщают социологи. На самом деле, конечно, Владимир Александрович — разочарование десятилетия как минимум. Последний раз избирателя так обламывал еще Ющенко», — отметил украинский журналист Вячеслав Чечило.

«Реальность вышла не как в кино», — отметил Anatoliy Y., вероятно, имея в виду сериал «Слуга народа», в котором главную роль (простой учитель истории, ставший президентом Украины) исполнил Зеленский.

«После коварного ненападения на Рождество разочарование года — это Путин», — иронизирует Levon V.

«Я надеюсь, что народ уже не пойдёт голосовать ни за него, ни за Порошенко. Хватит уже нам этих экспериментов», — отреагировала Тамара Ф.

Петр Порошенко Gov.ua

«Возглавил рейтинг»… Ну хоть где-то первый!!!» — написал Valery I.

«Я бы даже сказал не года, а двадцатилетия», — добавил Andrey.

«Чёт маловато 45%. И не года, и не десятилетия — века!!!» — считает Alex.

«А кто-то им очаровывался?» — задался вопросом Alister C.

«Разочарование года — это мягко сказано…» — добавил Кирилл.

«Разочарование всей независимости, всех 30 лет», — считает Мила.

«Пороха считали разочарованием 73%», — отметил ΣΒΓΕΗΙΙ, под 73%, вероятно, подразумевая избирателей, которые проголосовали за Зеленского на выборах президента в 2019 году.

«А всё равно здорово он всех… [обманул]», — с сарказмом подытожил FREEDOM.

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