Москва, , 09:33 — REGNUM Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля.

Ян Массейс. У сборщика налогов. 1539

Так, напомнил Орлов, в соответствии с налоговым законодательством РФ каждый гражданин при приобретении недвижимости имеет право один раз воспользоваться налоговым вычетом.

При этом покупка автомобиля также чрезвычайно важна для многих граждан, в том числе многодетных семей или пенсионеров, но налоговый вычет в этом случае не предусмотрен, уточнил он.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — текст обращения приводит RT.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России смогут сэкономить до 15,6 тысячи рублей на занятиях спортом. Сделать это можно, оформив спортивный налоговый вычет, получить который российские граждане смогут уже с 1 января 2022 года.

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