Москва, , 09:32 — REGNUM В марте наступающего года будет снят с хранения и подготовлен к запуску последний навигационный спутник системы «Глонасс-М». Об этом 30 декабря рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Модель спутника Глонасс-М Bin im Garten

«В настоящий момент последний из наземного резерва спутник «Глонасс-М» снят с хранения. Технологически он будет готов к запуску с середины марта», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что после этого наземный резерв станут формировать из навигационных спутников «Глонасс-К».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря предприятие госкорпорации «Роскосмос» успешно провело первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя, предназначенного для перспективного разгонного блока ракеты «Ангара-А5».