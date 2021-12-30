Якутск, 30 декабря 2021, 09:40 — REGNUM Из-за нападения собак в Якутске погибла учёный СВФУ Сардана Слепцова. Соболезнования её семье выразил глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе правительства республики.
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На встрече с мэром Якутска Евгением Григорьевым он поручил оперативно находить и ловить безнадзорных собак. Эти процедуры должны осуществляться на постоянной основе, подчеркнул глава Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, стая собак загрызла женщину 29 декабря возле ипподрома Якутска. Стая повалила её на снег за несколько секунд, тело обнаружили спустя два часа. Возбуждено уголовное дело.