Якутск, 30 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Из-за нападения собак в Якутске погибла учёный СВФУ Сардана Слепцова. Соболезнования её семье выразил глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе правительства республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

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«То, что произошло в Якутске — это настоящая трагедия. Гибель Сарданы Афанасьевны — это большое горе для её семьи и для всех нас. Ректор СВФУ Анатолий Николаев доложил мне сегодня утром, что семье будет оказан весь объём необходимой помощи, в том числе материальной, будут решены вопросы по обучению младшего сына», — сказал Айсен Николаев.

На встрече с мэром Якутска Евгением Григорьевым он поручил оперативно находить и ловить безнадзорных собак. Эти процедуры должны осуществляться на постоянной основе, подчеркнул глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, стая собак загрызла женщину 29 декабря возле ипподрома Якутска. Стая повалила её на снег за несколько секунд, тело обнаружили спустя два часа. Возбуждено уголовное дело.