Пхеньян, , 09:14 — REGNUM В Пхеньяне продолжается работа пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, участники пленума обсудили бюджет страны на 2022 финансовый год и отчёт главы КНДР Ким Чен Ына о развитии сельскохозяйственных районов.

При этом о присутствии на пленуме северокорейского лидера, который председательствовал на первых заседаниях 27−28 декабря, не упоминается.

Между тем, отмечается, что после выступления Ким Чен Ына, в котором он «изложил среднесрочные и долгосрочные стратегии и задачи для достижения великой цели развития сельскохозяйственных районов», «энтузиазм» участников пленума существенно возрос.

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